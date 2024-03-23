Balıkesir'de bir evin camını kırarak evdeki altın ve paraları çalan hırsız Bursa'da çalıştığı otelde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bir eve kapı ve camı kırarak giren hırsızın, 2 bin 80 TL para, 4 flaş bellek, 16 çeyrek altın, 3 gram altın ve 500 dolar parayı çalarak kaçtığı tespit edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 94 saatlik KGYS ve iş yeri güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, M.A.Ç. isimli şahsın Bursa'dan Balıkesir'e otobüs ile geldiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yine otobüs ile Bursa'ya döndüğü tespit edildi.
Bursa'da otelde yakalandı
Geçtiğimiz gün Balıkesir polisi şüphelinin yakalanmasına ve çaldığı malzemelerin ele geçirilmesine yönelik Bursa'da kaldığı belirlenen otele operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Otel odasında yapılan arama çalışmalarında ise müştekiye ait 8 çeyrek altın, bir gram altın, bir kolye, bir yüzük ile 3 flaş bellek ele geçirildi.
Şüpheli M.A.Ç. Balıkesir'e getirilerek bugün adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de evden altın ve para çalan hırsız Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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