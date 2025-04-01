Balıkesir'de Gece Yangını: İki Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de Gece Yangını: İki Ev ve Araç Zarar Gördü

Balıkesir\'de Gece Yangını: İki Ev ve Araç Zarar Gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iki ev ve bir araç zarar gördü.

01.04.2025 16:23  Güncelleme: 16:27
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Tırnova Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçrarken, yangında iki ev ve bir araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saatlerinde Tırnova Mahallesi 7010 sokakta, eski hastane binasının karşısında bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında iki ev ve sokakta park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Gece Yangını: İki Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika

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