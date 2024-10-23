Balıkesir\'de Göçmen Operasyonu

3.Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yapılan jandarma operasyonlarında 89 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olaylarında; 2 organizatör, 71 Afganistan, 10 Özbekistan, 5 Irak, 2 Filistin ve 1 Suriye olmak üzere toplamda 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 araç ve araç içerisinde 5 adet şişme yelek ele geçirildi. Yakalanan 2 organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR