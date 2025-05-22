Balıkesir\'de Huzur Denetimi: 8 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından il genelinde asayiş ve trafik huzur denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 88 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün 21.30-23.00 saatleri arasında il genelinde 103 ekip, 316 personelin katılımı ile asayiş ve trafik huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan şahıs sorgularında bin 977 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 3 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs dolandırıcılık, bir şahıs 6136 SKM, bir şahıs silahlı tehdit, bir şahıs görevi yaptırmamak için direnme, bir şahıs uyuşturucu madde kullanımı suçundan olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca adli/idari işlem yapılan şahıs sayısı ise şu şekilde: bir şahıstan 63 sentetik ecza maddesi, bir şahıstan 4.8 gram esrar maddesi ve bir hassas terazi, 2 şahıstan toplamda 13.40 gram skunk maddesi ve 10.10 gram kenevir tohumu, bir şahıstan 0.15 gram metamfetamin maddesi elde edilerek haklarında TCK 191 suçundan, bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek elde edilerek hakkında 6136 SKM suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bir şahıstan bir Kurusıkı tabanca elde edilerek hakkında 5729 SKM suçundan, bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek ve 12 adet kartuş elde edilerek hakkında 2521 SKM suçundan 2 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise; 444 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 88 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR