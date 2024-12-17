Balıkesir'de İnşaat Kazısı Çökmeye Neden Oldu

Balıkesir'de inşaat temel kazısı yan apartmanda çökmeye neden oldu
BALIKESİR - Balıkesir'de bir inşaatın temel kazımı esnasında yanında bulunan apartmanın girişi bölümünde çökme meydana geldi.
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın temel kazımı esnasında yanında bulunan apartmanın giriş bölümünde çökme meydana geldi. 3 katlı binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Merdiven uzatılarak balkondan alınan vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşarken, olayda yaralanan kimse olmadı. Olay yerine AFAD, İtfaiye, polis, sağlık ekipleri gelirken Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Binada yaşayanlar Balıkesir Öğretmenevine konaklama için alınırken, binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.
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