Balıkesir'de İnşaat Kazısı Çökmeye Neden Oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de İnşaat Kazısı Çökmeye Neden Oldu

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı, yanındaki apartmanın giriş bölümünde çökme meydana getirdi. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, olayda yaralanan olmadı.

17.12.2024 21:59
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Balıkesir'de inşaat temel kazısı yan apartmanda çökmeye neden oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de bir inşaatın temel kazımı esnasında yanında bulunan apartmanın girişi bölümünde çökme meydana geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın temel kazımı esnasında yanında bulunan apartmanın giriş bölümünde çökme meydana geldi. 3 katlı binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Merdiven uzatılarak balkondan alınan vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşarken, olayda yaralanan kimse olmadı. Olay yerine AFAD, İtfaiye, polis, sağlık ekipleri gelirken Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Binada yaşayanlar Balıkesir Öğretmenevine konaklama için alınırken, binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de İnşaat Kazısı Çökmeye Neden Oldu - Son Dakika

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