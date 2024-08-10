Balıkesir'de İnşaatta Elektrik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de İnşaatta Elektrik İşçisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de İnşaatta Elektrik İşçisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaatta elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Balkaya 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Balkaya kurtarılamadı.

10.08.2024 10:32
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaatta elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Balkaya 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Balıkesir'in Gönen ilçesi Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde Karesi Tekstil'in ek fabrika bina inşaatında meydana geldi. 9 metre yükseklikte Karesi Tekstil'e ait inşaatta elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Balkaya inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gönen Devlet Hastanesi sevk edilen İsmail Balkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Daha sonra cenazesi Muş'un Hasköy ilçesi olan Elmabulak köyünde toprağa verilecek. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile iligli inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gönen, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de İnşaatta Elektrik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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