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Balıkesir'de JASAT Operasyonuyla Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de JASAT Operasyonuyla Hırsızlar Yakalandı

Balıkesir'in Avşa Adası'nda 3 yazlık eve giren hırsızlar, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan B.B.A. ve M.M'nin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan eşyalar bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, operasyonda uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi.

Balıkesir\'de JASAT Operasyonuyla Hırsızlar Yakalandı
11.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:41
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Balıkesir'in Avşa Adası'nda 3 yazlık eve giren hırsızlar, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı.

Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Çiftlik Mevki'nde hırsızlar tarafından 3 yazlık evin hırsızlar tarafından talan soyulması üzerine harekete geçen JASAT, kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin B.B.A. (34), M.M. (46) ve M.Ç. (16) olduğunu belirledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan B.B.A. ve M.M'nin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yazlık evlerden çalınan eşyalar bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca, 6,85 gram esrar, 1,35 gram sentetik uyuşturucu, esrar tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan iki payp ve filtre malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan B.B.A adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.M. denetimli serbestlik şartıyla bırakılırken M.Ç.'ye ise herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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