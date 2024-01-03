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Balıkesir'de kaybolan ekonomistin köpeği, araçla kaçırıldığına işaret ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de kaybolan ekonomistin köpeği, araçla kaçırıldığına işaret ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den (84) bir daha haber alınamamıştı. Berzeg'in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi. Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina ise artık yanından geçen her aracın içine bakmaya başlamıştır.

Balıkesir\'de kaybolan ekonomistin köpeği, araçla kaçırıldığına işaret ediyor
03.01.2024 - 11:42,
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den (84) bir daha haber alınamamıştı. Berzeg'in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi.

Ekonomist Korhan Berzeg, bundan tam 200 gün önce kaybolmuş ve 130'uncu günün sonunda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü. İstanbul Büyükada'da yaşamaya devam eden Angele Berzeg (82), Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina'nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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