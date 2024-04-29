Gönen'de kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu - Son Dakika
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Gönen'de kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu

Gönen\'de kayıp ekonomist Korhan Berzeg\'e ait yeni bulgular bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde devam eden arama çalışmalarında, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı arama çalışmalarında, kafatası parçası, kemik parçaları ve giysi parçaları bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

29.04.2024 18:29
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı.

Bugün Gönen'e bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı arama çalışmalarında Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen yeni bulgulara ulaşıldı. Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu - Son Dakika
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