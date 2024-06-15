Balıkesir'de Kenevir Yetiştiren Şüpheliler Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çiftlikte kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından asayişe müessir olaylarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli S.Ç.'nin (42) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 11.78 gram esrar maddesi ve 1.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli S.Ç. (42), G.Ç. (32) ve E.K.E.'nin (31) Doğanpınar Mahallesi'nde bir çiftlik kiraladığını tespit etti. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda çiftlikte yapılan aramada; 54 adet saksılar içerisinde ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, çok sayıda boş saksı, Hint keneviri yetiştiriciliğinde kullanılan 2 adet aydınlatma ampul ve aparatları, 4 adet oda termometresi, 1 adet nem ayarı yapan ısıtma soğutma maksatlı kullanılan makine, Bitki yetiştiriciliğinde kullanmak üzere hazırlanmış elektrik tertibat ve aparatları ve 1 adet bitki yetiştirildiğinde kullanılan sıvı gübre ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.Ç, G.Ç. ve E.K.E, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR