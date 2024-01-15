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Balıkesir'de Motosikletli Polisler Şüpheliyi Ararken Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Motosikletli Polisler Şüpheliyi Ararken Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yapılan aramada 12,45 gram uyuşturucu madde buldu. Ayrıca yapılan sorgulamada şahsın aranan bir suçlu olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir\'de Motosikletli Polisler Şüpheliyi Ararken Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
15.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:26
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde Motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 12,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahıs hakkında yaptıkları UYAP sorgulamasında aranan bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Hacı İsmail Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahsın kaba üst yoklamasında; 2,28 gr Bonzai maddesi, 1,77 gr Metamfetamin maddesi ve 8,40 gr Kokain maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şahsın yapılan UYAP sorgulamasında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından arandığı tespit edildi ve hakkında işleme başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Motosikletli Polisler Şüpheliyi Ararken Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Motosikletli Polisler Şüpheliyi Ararken Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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