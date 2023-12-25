Balıkesir\'de Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, il merkezinde şüpheli bir kişinin üst aramasında 54 adet sentetik hap ele geçirdi. Polis ekipleri uyuşturucuyla yakalanan şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince, il merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi Uruzbey Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama esnasında; R.G. isimli kişi şüphe üzerine durdurularak yapılan kaba üst yoklamasında şahsın mont cebinde 4 şarjör halinde toplam 54 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. R.G. hakkında gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR