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Balıkesir'de Narko Güç Operasyonlarıyla Uyuşturucu Satıcılarına Darbe - Son Dakika
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Balıkesir'de Narko Güç Operasyonlarıyla Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü önderliğinde yapılan 'Narko Güç' operasyonlarıyla uyuşturucu satışı yapanlara darbe vuruldu. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı, diğer zanlılar hakkında tahkikat devam ediyor.

Balıkesir\'de Narko Güç Operasyonlarıyla Uyuşturucu Satıcılarına Darbe
29.12.2023 - 09:36,
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Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü önderliğinde yaklaşık 3 aydır süren 'Narko Güç' operasyonlarıyla sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara darbe üstüne darbe vuruluyor.

İl genelindeki eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de halk arasında 'torbacı' denilen sokak satıcılarına ait birçok adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin Balıkesir Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de destekleriyle yapılan operasyonda; 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 100 adet tabanca ve tüfek fişekleri, yaklaşık 1 kilogram skank adlı uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para, yüklü miktarda uyuşturucu sentetik hap, 10 bin adet içi doldurulmuş makaron (dal sigara), 15 paket kaçak olduğu değerlendirilen sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İlçe genelindeki eş zamanlı operasyonlarda; uyuşturucu madde ticaretinden aranan 1 kişi yakalanırken, 18 şüpheli kişi hakkında da adli işlemler yapıldı.

2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği operasyonda yakalanan diğer zanlılar hakkında yapılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede suç ve suç unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceği, özellikle uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara ise göz açtırılmayacağı vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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