Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Orman Yangını - Son Dakika
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