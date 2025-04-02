Balıkesir\'de Otomobil Şarampole Uçtu

Balıkesir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, İvrindi ilçesi kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden H.K. idaresindeki 10 BS 803 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan H.K. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR