Balıkesir\'de Patlama: Cenazeler Ailelerine Teslim Edildi

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Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin naaşı, olayın ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kesin ölüm sebepleri ve kimlik tespitleri yapılan işçilerin cenazesi, ailelerine teslim edildi. Dünden beri adli tıp kurumu önünde bekleyen aileler, naaşları alarak memleketleri Balıkesir'e döndü. - BURSA