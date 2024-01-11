Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, Balıkesir ili Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı ve adli işlemlerine başlandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Balıkesir ili Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerine başlanıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA