Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Operasyon

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Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü faaliyet ve örgüt ile irtibatlı olduğu bilgileri elde edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda DEAŞ terör örgütüyle ilişkisi bulunan A.F.K. gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütünün Avrupa'daki Çatı yapılanması olan KCDK-E içerisinde faaliyet göstererek terör örgütü adına eylem ve faaliyetler içerisinde bulunan ve Türkiye'ye giriş yapan M.G.'ye yönelik yapılan operasyonda M.G. gözaltına alındı. - BALIKESİR