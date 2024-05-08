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Balıkesir'de PKK'ya darbe

Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir kişi ile terör propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda Türkiye'ye kaçak yollardan giren 16 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

08.05.2024 20:28
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Balıkesir'de PKK'ya darbe

BALIKESİR - Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir kişi ile sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordine içerisinde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen bir şüpheli şahsa Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan. PKK/KCK-PYD/YPG Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya sitelerinde terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren övücü/sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan, bugün sabah 06.30 sularında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca adreslerde yapılan arama çalışmalarında Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de PKK'ya darbe - Son Dakika

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