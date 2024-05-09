Balıkesir'de polis ekiplerinin sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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