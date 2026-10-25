Balıkesir'de şarampole uçan otomobildeki 1 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de şarampole uçan otomobildeki 1 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi

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Balıkesir\'de şarampole uçan otomobildeki 1 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otobanı'nın İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde seyir halindeki otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobildeki 1 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi; kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otobanında seyir halindeki otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, İzmir -İstanbul Otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HFM 521 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine 112 Sağlık, Otoyol Jandarma ekipleri ve Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç,4 personelle kaza alanına sevk edildi. Şarampole uçan otomobilde bulunan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA
Balıkesirİstanbul3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de şarampole uçan otomobildeki 1 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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