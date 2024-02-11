Balıkesir\'de Sentetik Ecza Hap ve Tüfek Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 112 adet sentetik ecza hap ve tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen N.A.'nın ikametine baskın yaptı. İkamette yapılan aramada 112 adet sentetik ecza hap, 1 adet kısa dipçik ve kısa namlulu tüfek, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan N.A. gözaltına alınarak, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM suçlarından işlem başlatıldı. - BALIKESİR