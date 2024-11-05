Balıkesir\'de Simit Fiyatı Artış Gösterdi

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Balıkesir'de 100 gramı 12,5 TL'den satılan simidin fiyatı 15 TL oldu.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ocak ayından bu yana 12,5 TL'den satılan simit, 2,5 TL'lik artış yapılarak fiyatı 15 TL oldu. - BALIKESİR