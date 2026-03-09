Balıkesir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'de İstanbul- İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk Söğütçayır mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda meydana gelen tek taraflı ve sıkışmalı trafik kazasına ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan A.F.E. isimli vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi 112 sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR