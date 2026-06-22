Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

22.06.2026 16:55
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Seyir halindeki tıra çarpan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin takla atmasıyla yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay Sındırgı-Simav kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 43 ZD 005 plakalı tıra 45 ARY 815 plakalı Honda otomobil arkadan çarparak, yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yoldan çıkan 45 ARY 005 plakalı Honda otomobil takla atarak, yol kenarına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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