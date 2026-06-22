Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin takla atmasıyla yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay Sındırgı-Simav kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 43 ZD 005 plakalı tıra 45 ARY 815 plakalı Honda otomobil arkadan çarparak, yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yoldan çıkan 45 ARY 005 plakalı Honda otomobil takla atarak, yol kenarına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR