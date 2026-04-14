Balıkesir\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Olay, Balya ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan çift taraflı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine Balya itfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahallinde otomobillere müdahale etti. 10 APR 808 plakalı Opel marka araçta bulunan sürücü D.Y, yolcu R.Y., İ.K. ve H.Y ile 10 TG 405 plakalı otomobilde bulunan sürücü M.C., yolcu A.Y. ve G.C. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevki sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR