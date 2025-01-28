Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik 34 şüpheliye operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 bini aşkın sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda farklı uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz hafta boyunca kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye,Edremit, Havran, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 27 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 34 şüpheliye ait ev ve kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 265 sentetik uyuşturucu hap, 83 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, bir gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 10 tabanca, bir 236 tabanca fişeği, 18 şarjör, 4 av tüfeği, bir dedektör, 7 sahte kimlik, bir dijital materyal ve 7 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 34 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, 3 şüpheli tutuklandı. - BALIKESİR