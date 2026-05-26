Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir polisi şüphelendiği bir araçta yaptığı aramada çocukların ve gençlerin tükettiği bir cips poşetinin içinde uyuşturucu madde imalinde kullanılan ham madde ele geçirdi. Şüpheli şahıs ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 206 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde etmeye yarayacak 2 kilo 64 gram ham madde ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılırken, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR