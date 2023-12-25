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Balıkesir'de Yaya Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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Balıkesir'de Yaya Güvenliği Denetimleri

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son 3 günde yaptıkları yaya güvenliği denetimlerinde bin 408 aracı kontrol ederken, 303 araç sürücüsüne 810 bin lira idari para cezası uyguladı, 47 aracı trafikten men etti.

Balıkesir\'de Yaya Güvenliği Denetimleri
25.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:12
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Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son 3 günde yaptıkları yaya güvenliği denetimlerinde bin 408 aracı kontrol ederken, 303 araç sürücüsüne 810 bin lira idari para cezası uyguladı, 47 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, il genelinde yaya güvenliği ve önceliğine yönelik trafik denetimlerinde; bin 408 araç kontrol edildi, 303 araç sürücüsüne 810 bin 519 lira idari para cezası uygulandı, 47 araç trafikten men edildi, 61 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Trafik kazalarının azaltılması ve kazaların ölümle sonuçlanmasının önlenmesi maksadıyla kontrol, denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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