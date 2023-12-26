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Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri 312 personelin katılımı ile il genelinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları düzenlediler. Jandarma ekipleri 2 bin 667 litre kaçak alkol, şarap, viski, votka, alkol aroması ve etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir\'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
26.12.2023 - 22:35,
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Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Jandarma 2 bin 667 litre kaçak içki malzemesi ele geçirdi

BALIKESİR - Balıkesir'de jandarma ekipleri 312 personelin katılımı ile il genelinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları düzenlediler. Jandarma ekipleri 2 bin 667 litre kaçak alkol, şarap, viski, votka, alkol aroması ve etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak veya sahte alkollü içki satışına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması maksadıyla, 103 ekip ve 312 personelin katılımıyla Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri bu kapsamda; 284 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 383 şahsa kimlik sorgusu yaparken çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Kaçak içki operasyonlarında da 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1625 litre şarap, 521 litre rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre viski, 50 litre alkol aroması, 30 adet alkol kiti, 4 litre votka olmak üzere toplam 2 bin 667 litre kaçak alkollü içki ve 50 adet alkol aroması ele geçirildi. Kaçak içki olaylarına karışan 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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