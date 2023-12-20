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Balıkesir'de Zeytin Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zeytin Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Tutuklanan 3 şüpheli cezaevine sevk edildi.

Balıkesir\'de Zeytin Hırsızları Yakalandı
20.12.2023 - 18:01,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler çetin tarlasında zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.

Şüpheli şahıslardan E.B, G.B. ve N.T. isimli şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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