Balıkesir\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza ana ise an ve an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, E-87 Karayolu Çanakkale-Edremit istikameti Altınoluk Merkez Işıklar mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 34 SZ 4XXX plakalı aracın sürücüsü T.B. (48), ters şeritten karşıya geçtiği esnada 17 TB XXX plakalı kamyon sürücüsü M.Ö. (41) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, 10 BB XXX plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Kazada 34 SZ 4099 plakalı aracın sürücüsü T.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise an ve an güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR