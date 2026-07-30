Balıkesir\'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Müdahalede 24 saatin geride kaldığı bölgede, söndürme ekipleri havadan ve karadan yoğun bir mücadele yürütüyor. Yangına çok sayıda helikopter ve söndürme uçağı ile havadan müdahale edilirken; karadan ise bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekipler, yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.