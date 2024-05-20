Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Otomobil-Kamyon Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Otomobil-Kamyon Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Otomobil-Kamyon Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyona çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza, sürücünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

20.05.2024 12:55
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Balıkesir Edremit- İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Otomobil-Kamyon Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Otomobil-Kamyon Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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