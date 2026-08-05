Gönen’de alevlere teslim olan kamyon kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde alev alan bir kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ağır hasar alan kamyon kullanılamaz duruma geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 10 H 0275 plakalı kamyonun kupa kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile kısa sürede ulaşan ekipler, alevli bir şekilde yanan kamyona hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Bölgede yapılan soğutma işlemlerinin ardından, yangın nedeniyle kamyonun ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.