Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarıköy Mahallesi'nde M.Ü. (51) idaresindeki 10 ACY 947 plakalı otomobil, A.B. (40) idaresindeki 10 TR 359 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ç. (49) hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç. burada yapılan muayene ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR