Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Hamambaşı Mahallesi'nde asfalt zemin çöktü. Oluşan derin çukura park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet devrilirken, yola sürüklenen toprak parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı.

Havran ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

İstinat duvarı önündeki asfalt çöktü

Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi. Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.