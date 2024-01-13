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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerinde 10 Araça 21 Bin TL Cezası Kesti - Son Dakika
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerinde 10 Araça 21 Bin TL Cezası Kesti

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Savaştepe, Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gerçekleştirdikleri Cayrokopter destekli trafik denetimlerinde 10 araca 21 bin TL para cezası kesti. Denetimlerde 201 araç kontrol edildi ve bir araç trafikten men edildi. Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek amacıyla havadan ve karadan trafik denetimlerine devam edeceğini bildirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerinde 10 Araça 21 Bin TL Cezası Kesti
13.01.2024 - 13:35,
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 4 ilçede gerçekleştirdikleri Cayrokopter destekli trafik denetimlerinde 10 araca 21 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı Savaştepe, Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde devlet karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde havadan Cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 201 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 10 tanesine 21 bin 569 TL idari para cezası kesilirken, bir araç trafikten men edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek için havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerinde 10 Araça 21 Bin TL Cezası Kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerinde 10 Araça 21 Bin TL Cezası Kesti - Son Dakika
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