Balıkesir\'in Bandırma İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Yangın bölgesine sevk edilen 6 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Enerjisa bünyesindeki 1 itfaiye aracı, BASKİ, Bandırma Belediyesi ve Eti Maden'e ait toplam 3 su ikmal aracı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 1 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 1 helikopterle söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR