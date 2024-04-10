Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Edremit karayolunda Edremit istikametine seyreden 10 ALA 558 plakalı araç sürücüsü S.G., gözünü güneş alınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarken, kazada sürücü ile N.G (48), S.G. (14) ve M.Y.U. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ağır yaralı N.G. Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir İvrindi'de güneş ışığı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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