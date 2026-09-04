Balıkesir Susurluk\'ta şofben yangınında dumandan etkilenen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde şofbenden çıkan yangında, uykuda olan ve yoğun dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.55 sıralarında Susurluk ilçesi Burhaniye Mahallesi Dervişpaşa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Evdeki şofbenden kaynaklandığı belirlenen yangın sebebiyle daireyi kısa sürede duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Adrese 3 itfaiye aracı ve 9 personel ile ulaşan ekipler, alevlere hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken bir yandan da evde arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, yangına uykuda yakalanan ve yoğun dumandan etkilendiği tespit edilen G.G. isimli vatandaş kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, dumandan etkilenen G.G. Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.