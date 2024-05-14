Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Ata Emre Akman için hayır programı düzenlendi

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Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman için üniversitede hayır programı gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı Gastronomi Topluluğu tarafından düzenlenen programa Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Durak ve Enes Bilgon ile birlikte katıldı. Ata Emre Akman için hayır ikramının gerçekleştiği programda bir konuşma da yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu; "Vefat eden kardeşimiz için çok üzgünüz, Genç bir fidan toprağa verildi. İnşallah tekrarı olmaz. Öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, değerli ailesi için de sabırlar diliyorum" dedi.

Rektör Yücel Oğurlu ayrıca öğrenci Ata Emre Akman'ın ailesini telefonla da arayarak taziyelerini bildirdi. - BALIKESİR