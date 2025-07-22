Balkanlar'da Orman Yangınları ve Sıcak Hava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balkanlar'da Orman Yangınları ve Sıcak Hava

22.07.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkanlar'da sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları arttı, bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Balkanlar'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler bazı yerlerde 43 dereceyi gösterirken, Arnavutluk ve Bulgaristan başta olmak üzere farklı ülkelerde büyük çaplı orman yangınları çıktı.

Arnavutluk'ta ülkenin farklı noktalarındaki orman yangınlarına 51'den fazla itfaiye aracı ve 684 personel ile müdahale ediliyor. Debre ilindeki Lura Milli Parkı'nda günlerdir devam eden yangında ise 300 hektarlık alanın etkilendiği ve yangına müdahale için İtalya'dan gelen yangın söndürme uçağının da çalışmalara katıldığı duyuruldu. En şiddetli yangınlardan birinin de Avlonya bölgesindeki Dukat köyü yakınlarında yaşandığı ve yangına Arnavut itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yunanistan'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği açıklandı.

Sırbistan'da 11 aktif yangın

Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 11 aktif yangınla mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının orman yangınları için elverişli koşullar oluşturduğuna vurgu yapılarak, "Vatandaşlarımıza anız, ot ve çalılık yakmamaları, orman içinde veya ormanlara 200 metre yakınlıkta ateş yakmamaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Kuzey Makedonya'da 6 farklı noktada yangın sürüyor

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada ise ülkede altı farklı noktada süren yangınlarla mücadelenin sürdüğü, 5 noktadaki yangının ise kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında yangın

Bulgar yetkililer tarafından yapılan açıklamada da, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarındaki Kostinbrod bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı, yangında 5 bin hektarlık alanın etkilendiği açıklandı. Yangın nedeniyle köylerin tahliye edildiği bölgede en az 10 mülkün yangınlardan etkilendiği belirtildi.

Hırvatistan'da Şibenik yakınlarında yangın

Hırvatistanlı yetkililerin açıklamasında ise ülkenin kıyı kenti Şibenik yakınlarında çıkan yangında 160 hektarın üzerinde alanın yandığı, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiyeci ve 6 yangın söndürme uçağının katıldığı belirtildi. Açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığı ifade edildi. - TİRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Balkanlar, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Dünya, tiran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balkanlar'da Orman Yangınları ve Sıcak Hava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters’tan sonra Beşiktaş’a yeni sağ bek Milan’dan Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti

19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
00:28
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
00:10
Feci kaza Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
23:39
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 19:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Balkanlar'da Orman Yangınları ve Sıcak Hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.