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Balkondan düşen adamın beli kırıldı

KARAMAN - Karaman'da hava almak için çıktığı evinin balkonundan yere düşen 65 yaşındaki adamın beli kırıldı.

Olay, Fenari Mahallesi 264. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katındaki evinin balkonuna hava almak için çıkan B.D. bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten aşağı düştü. B.D.'nin düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.D., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.D.'nin belinde kırık olduğu öğrenildi. Polis olay yeri inceleme ekibi de B.D'nin düştüğü balkon ve yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-FM-