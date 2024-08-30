Balya taşıyan kamyonların tedbirsizliği vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
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Balya taşıyan kamyonların tedbirsizliği vatandaşı canından bezdirdi

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Adana'nın Kozan ilçesinde evinin önüne ve üstüne düşen 600 kiloluk mısır samanı balyaları vatandaşı isyan ettirdi. Kozan Organize Sanayi Bölgesine kamyonla tedbirsiz bir şekilde mısır samanı balyası taşınması vatandaşı canından bezdirdi. Balyaların taşınırken sürekli düşmesi ve tehlike oluşturmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

30.08.2024 17:16
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Balya taşıyan kamyonların tedbirsizliği vatandaşı canından bezdirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin önüne ve üstüne düşen 600 kiloluk mısır samanı balyaları vatandaşı isyan ettirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde evinin önüne ve üstüne düşen 600 kiloluk mısır samanı balyaları vatandaşı isyan ettirdi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesine kamyonla tedbirsiz bir şekilde mısır samanı balyası taşınması vatandaşı canından bezdirdi. Balyaların taşınırken sürekli düşmesi ve tehlike oluşturmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yol kenarında evi olan şans eseri hayatta kaldıklarını kimi zaman evlerinin üzerine, kimi zaman evin önüne kim zaman da kendi üzerlerine bayla düştüğünü söyledi.

Bayla düşmesi sonucu sulama kanalının tıkandığını, ağaçlarının zarar gördüğünü ve her an tehlike ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Kemal Altıntaş, kamyonların balya taşırken üzerinin branda örtülmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen ay üzerine saman balyası düştüğünü söyleyen Altıntaş, "Burada bahçem ve evim var. 4. kez balya düşüyor. Önce buğday balyası üzerime düştü. O an öldüm sandım ama saman balyasının içerisindeydim. Daha sonrada bir çok kez bahçeye ve evin üzerine balya düştü. Makine ile temizlettik. Sulama kanalını temizledik. Bugün de balya düşerek eve zarar verdi. Yetkililerin bir an önce önlem alınmasını denetim yapmasını istiyoruz. Burada zaten yol tehlikeli Allahtan çocuk yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mısır, Kozan, Adana, Balya, Çevre, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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