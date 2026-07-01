Bandırma'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü

Bandırma\'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
01.07.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başlangıç aşamasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde bulunan anızlık alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere zamanında müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan, başlangıç aşamasında kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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