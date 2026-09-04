Bandırma'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bandırma\'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını binanın diğer katlarına sıçramadan söndürdü ve soğutma çalışması başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir apartmanın 2. katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yangın, binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ardından, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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