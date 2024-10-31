Bandırma'da Asayiş Operasyonları - Son Dakika
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Bandırma'da Asayiş Operasyonları

Bandırma\'da Asayiş Operasyonları

Bandırma'da 24-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 28 kişi yakalandı.

31.10.2024 23:03
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24-31 Ekim tarihleri arasında asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda UYAP aranma kaydı bulunan 28 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 3 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı. Çalışmalar sonucunda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet kartuş, 476,81 gram esrar, 1,77 gram bonzai, 26 adet sentetik ecza hap ve 6136 sayılı Kanun kapsamında kelebek olarak bilinen 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yetkililer, Bandırma'da kamu güvenliğini sağlamak için asayiş çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Asayiş Operasyonları - Son Dakika

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