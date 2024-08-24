Bandırma'da Bir Kadın Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bandırma'da Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

Bandırma\'da Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Sunullah Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çelik (41), evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.08.2024 14:45
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sunullah mahallesinde ikametinde aile bireyleri tarafından Fatma Çelik (41) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasıda ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ineleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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