Bandırma\'da çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İddiaya göre, Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangında tahta elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, Bandırma Belediyesinden 4 su ikmal aracı, 3 adet eskavatör, 1 kepçe yangına havadan ve karadan müdahale etti. Otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak yayılması engellenirken, eski çöplük alanında söndürme çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR